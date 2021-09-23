تطبيق توكلنا يحدد طرق إضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طرق إضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الطريقة الأولى إضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني الـ91 تتمثل في ما يلي:

1-شراء التذكرة أو مجموعة التذاكر من مزود الخدمة.

2-اضغط على مشاركتها مع تطبيق توكلنا.

3-ستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

وتتمثل الطريقة الثانية لإضافة تذاكر فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91 عبر تطبيق توكلنا في ما يلي:

1-شراء التذكرة أو مجموعة التذاكر من مزود الخدمة.

2- سيتم طلب إدخال رمز توكلنا.

3-توجه إلى تطبيق توكلنا ثم اضغط على رمز توكلنا.

4-اضغط على إنشاء الرمز.

5-أدخل الرمز وستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات في تطبيق توكلنا.

6-ستظهر التذكرة عبر خدمات الفعاليات.

خطوات إسناد تذاكر الفعاليات

وكان تطبيق توكلنا حدد نحو 3 خطوات لمشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بالمستفيد إلى مستخدمي التطبيق الآخرين.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر صفحته الرسمية أن خطوات إسناد تذاكر الفعاليات إلى مستخدمين آخرين تبدأ باستعراض تذاكر الفعالية التي يرغب المستفيد في إسنادها.

ثم يضغط المستفيد على إسناد التذاكر، ومن ثم يمكن للمستفيد إسناد التذكرة لأحد التابعين المضافين لدى المستفيد في التطبيق أو باستخدام رمز توكلنا الخاص بالشخص الذي يرغب المستفيد بإسناد التذكرة له.

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