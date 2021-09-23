بالفيديو.. قصيدة وطنية جديدة لأمير مكة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، قصيدة وطنية جديدة لأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة اليوم الوطني 91.

وجاء نص القصيدة، التي نشرتها الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كالتالي: «شرفني الله بالعمل في الإمارة.. شرفني الله بالعمل في الإمارة .. إمارة تخدم جميع المسلمين.. العز فيها والشرف والحضارة.. والمرجلة في خدمة الدار والدين ما هي بتقليد ولا مستعارة.. ما مثلها إلا بين نخلة وسيفين أسس لها عبدالعزيز الصدارة.. وبراية ما ترتخي للسلاطين لا واهني من دارنا مثل داره وما مثلها قريب ولا بعيدين.. البعض لي سافر يدور سفارة وأنا إذا سافرت ساهرني البين.. يا مغني أبياتي تراها عبارة عما يدور بخاطري أمس والحين».

وكان أمير منطقة مكة المكرمة شارك في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة، ونشر الحساب الرسمي للإمارة – عبر موقع تويتر- مقطع فيديو يوثق الاحتفال على نشيد جماعي: تحت بيرق سيدي.. سمعاً وطاعة، فيما شارك الأمير خالد الفيصل والحضور في العرضة السعودية.

وتتضمن احتفالات اليوم الوطني الـ91 تنظيم فعاليات بجميع مناطق المملكة، والمقرَّر الاحتفال به غدًا الخميس 23 سبتمبر الجاري.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عسكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية، بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

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