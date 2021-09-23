اخبار السعوديه

وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - هنأ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وقال الوزير فيصل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، نعتز في بلادي بمبادئنا الراسخة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- والقائمة على الاعتدال والانفتاح والحوار والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء».

 

 

اقرا أيضًا

وزير الخارجية يترأس وفد في الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا