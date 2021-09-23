وزير الخارجية يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91

الرياض - محمد عبدالله - هنأ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وقال الوزير فيصل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، نعتز في بلادي بمبادئنا الراسخة منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- والقائمة على الاعتدال والانفتاح والحوار والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء».

اقرا أيضًا

وزير الخارجية يترأس وفد السعودية في الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة