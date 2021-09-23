أمن الطرق تنبّه قائدي المركبات في مكة.. احذروا من أمطار متوسطة وغزيرة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ( الطائف -الكامل ).

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس غد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

اقرأ أيضا

«أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات بعسير من أتربة وأمطار غزيرة