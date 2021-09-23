شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر عربيًا وضمن الـ150 عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك عبدالعزيز صدارتها على الجامعات العربية، وضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في التصنيفات الأكاديمية العالمية، التي تأتي امتدادًا لحرص الجامعة في الحصول على المزيد من الاعتمادات الأكاديمية العالمية.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الدعم غير المحدود الذي تلقاه الجامعة من القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه الإنجازات والتطلعات المستقبلية، المتواكبة مع الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

وقال: "إن الجامعة وهي تتعايش مع احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 91 حريصة على أن تتبوأ المكانة التي استهدفتها الرؤية، فحققت على مستوى الأرقام والتصنيفات صدارة الجامعات عربياً، وضمن أفضل 150 جامعة عالمية.