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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، قال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 12:50 AM
قال إنها تصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنسانيأمين الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، قال أبو الغيط، في كلمة له خلال جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تتصور أن بإمكانها السيطرة على اليمن بالقوة وتصر على مواصلة القتال رغم تدهور الوضع الإنساني في البلاد.
من جهة أخرى، لفت إلى أن الشواغل العربية حيال برنامج إيران النووي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.
، أمين الجامعة العربية: ميليشيات الحوثي تحركها أجندات خارجية ،
المصدر : الخليج 365
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