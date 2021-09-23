، ساعات من الترفيه العائلي المستمر.. تعرَّف على أبرز فعاليات اليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - عروض جوية وألعاب نارية.. وغيرها من الأنشطة المميزة

تسعد المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني؛ إذ تظهر مظاهر الفرح والفخر والانتماء في أبهى صورها في كل مكان، وتتزين السعودية في أبهى حلة، وتضيء الألعاب النارية سماءها، وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها، ويحظى الجميع بأجواء احتفالية مميزة احتفاء بيوم الوطن.

وفي هذه المناسبة الوطنية الخالصة، وتحت عنوان "هي لنا دار.. وحنا لها عمار"، تنظم الهيئة العامة للترفيه مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة في عدد من مدن السعودية احتفالاً باليوم الوطني، وإنجازات الوطن على مدار 91 عامًا؛ ليحظى الجميع بساعات من المرح والترفيه المستمر.

وتستعرض "الخليج 365" خلال السطور الآتية أبرز تلك الفعاليات والأنشطة الترفيهية:

حفلات غنائية

سيقضي الزوار من المواطنين والمقيمين أمتع الأوقات مع مجموعة من أبرز نجوم الطرب؛ إذ تقام حفلات غنائية في جدة والرياض، بحضور المطرب الإماراتي حسين الجسمي، كما يشارك المطرب عبادي الجوهر، والمطربتان أصيل هميم وهدى الفهد في الليالي الغنائية المميزة.

ألعاب نارية

تنطلق الألعاب النارية لتنير سماء السعودية باللونَيْن الأبيض والأخضر؛ لتشكل لوحة جميلة، وعلى ارتفاع يقترب من الـ 300 متر؛ ليتاح لأكبر قدر من الناس مشاهدة الفعالية. وسيكون عشاقها على موعد مع أضوائها المبهرة في 14 مدينة، من بينها: الرياض، وجدة، والدمام، والخُبر، والقصيم، وأبها، والمدينة، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والجوف، والباحة وتبوك.

عروض جوية وبحرية

تُقام في سماء السعودية عروض جوية وبحرية مميزة، تشارك فيها المقاتلات العسكرية والطائرات المدنية، وذلك في العرض الكبير الذي يقام بمناسبة اليوم الوطني الـ91، وذلك في أضخم عرض جوي بتاريخ السعودية.

وتُقام العروض الجوية في مدن جدة، والطائف، والرياض، وأبها، وتبوك، والباحة، والخُبر، والجبيل، بينما تقام العروض البحرية في جدة والخُبر.

مسيرة الحرس الملكي

ومن بين الأحداث المختلفة التي سيحظى بها المواطنون والمقيمون في اليوم الوطني مسيرة الحرس الملكي، التي تنطلق في الرياض من الدائري الغربي من جهة الجنوب، وتمرُّ بجامعة الملك سعود (مخرج الدرعية)، ثم التوجه إلى طريق الملك سلمان، ثم طريق الملك فهد، ويعقبه التوجه إلى شارع التحلية، ثم الرجوع بالمسار نفسه إلى مقر الحرس الملكي، وذلك لمدة ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة والنصف.

بينما في جدة سيكون الانطلاق من مقر الحرس الملكي، والتوجه إلى الكورنيش من خلال شارع فلسطين، والوقوف مقابل النافورة لتأدية معزوفات من فرقة حرس الشرف، وبمجرد الانتهاء منها تنطلق المسيرة إلى الكورنيش، ثم طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال حتى الوصول إلى دوار عالم البحار، والرجوع بالمسار نفسه إلى مقر الحرس الملكي، وذلك لمدة ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة والربع.

العروض العسكرية

ولن تخلو فعاليات اليوم الوطني لهذا العام من العروض العسكرية الاستثنائية؛ إذ تنظم وزارة الداخلية بالعاصمة الرياض (واجهة الرياض) عرضًا عسكريًّا مميزًا بمشاركة جميع قطاعات الوزارة، يتخلله مسيرة تُعزف فيها الأغاني الوطنية، وذلك من الساعة الـ6 إلى الـ9 مساء.

فورمولا 1

وسيكون بمقدور جميع المواطنين والمقيمين بمدينة جدة (رد سي مول) المشاركة في بناء أكبر سيارة فورمولا 1 بمكعبات ليغو في العالم، والمساهمة بمنصة إحسان، وهي منصة وطنية للعمل الخيري بالسعودية، وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، القائم على الترويج لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

الكأس الوطنية لقفز الحواجز

وسيكون مركز المرتجز للفروسية بملهم حلبة للحدث الأكثر منافسة ضمن احتفالات اليوم الوطني؛ إذ يقيم الاتحاد السعودي للفروسية بطولة سباق قفز الحواجز.

أنشطة تفاعلية منزلية

ولمن سيبقون في منازلهم أيضًا نشاطٌ استثنائي؛ إذ يمكنهم تحميل مجموعة من القصاصات المميزة المجهزة لاحتفالات اليوم الوطني، إضافة إلى رسومات التلوين الممتعة للكبار والصغار من الموقع الرسمي لليوم الوطني السعودي الـ91.