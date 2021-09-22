بفعاليات عائلية وعروض مميزة.. دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ91

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية لتقدم للسكان والزوار والأشقاء السعوديين مجموعة من الفعاليات العائلية.



وتتضمن هذه الفعاليات تخفيضات كبرى وعروضا ترويجية رائعة تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة.

وفي ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، فيما تلتزم مراكز التسوق والمتاجر والوجهات السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي بدبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجميع إجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قوله "إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام يأخذ طابعا خاصا حيث سيتكمن سكان دبي وزوارها والأشقاء السعوديون من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.. ونتطلع إلى استقبال العائلات من السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي ودولة الإمارات التي تعد بمثابة بلدهم الثاني".

وأضاف: "ستتميز احتفالات هذا العام بمجموعة رائعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق والترفيه مع إقامة فعاليات أخرى خصيصا للزوار من المملكة العربية السعودية".