شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نقف مع المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية أمس، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة واستهدافها بالصواريخ والطائرات المُفخخة المُسيرة، وآخرها استهداف مدينة خميس مشيط بطائرات مُسيرة مُفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المُتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة، مُؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كلّ ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.