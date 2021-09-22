شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. الجامعة العربية ومجلس الأمن يبحثان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري بين ترويكا الجامعة العربية (المملكة - تونس – الجزائر) مع أعضاء مجلس الأمن برئاسة وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة التي تهم الجامعة العربية ومجلس الأمن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.