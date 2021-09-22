شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره المالديفي يستعرضان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف الرئيس المنتخب للدورة 76 للجمعية العامة عبدالله شاهد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وهنأ سموه، على انتخابه رئيساً للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، راجياً له التوفيق في أداء مهامه.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.