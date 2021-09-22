شكرا لقرائتكم خبر القيادة تتلقى التهاني بذكرى اليوم الوطني الـ91 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيات تهان من قادة دول شقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، الذي يصادف اليوم.

وتلقى الملك سلمان برقية تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي

أكد رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة وشعبيهما الكريمين، مشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة بهذه المناسبة من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين.

وتلقى ولي العهد برقية تهنئة من أخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ودعا ولي عهد الكويت المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

كما تلقى ولي العهد برقية تهنئة من أخيه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من أخيه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيها

عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة الوطنية بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدا حرص بلاده الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب يها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم مستمر على المستويات كافة، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم والمشترك لترسيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

كما تلقى ولي العهد، برقية تهنئة من أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين برقية تهئنة من أخيه سلطان عمان، هيثم بن طارق، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، أعرب عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.