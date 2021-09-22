رجال أعمال الطائف: اليوم الوطني ذكرى تاريخية مليئة بالإنجازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع عدد من رجال الأعمال التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة الكريمة بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني 91 الذي يصادف هذا اليوم الخميس، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية التي تعيد لنا ذكرى تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه.

تجربة فريدة وإنجاز تاريخي

«إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة هي فرصة للأجيال للتأمل في العطاء والتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد والتعرف على التجربة الفريدة والإنجاز التاريخي الضخم الذي حققه المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، والجهود العظيمة لتوحيد هذا الكيان وقيام دولة على الكتاب والسنة وتوحيد القبائل وتحولها إلى مملكة الإنسانية والبناء والعطاء حتى أصبحت المملكة أنموذجا حضاريا وتنمويا في كافة الأصعدة وعلى مستوى العالم، وحققت المملكة نجاحات باهرة ومتميزة تعكس تلك النهضة الشاملة، وهذه المناسبة عزيزة على قلب كل مواطن سعودي، نجدد من خلالها الولاء والطاعة لولاة الأمر وتقوية الروابط المتينة بين أفراد الشعب والقيادة الحكيمة، وإلهام لبذل المزيد من العطاء لبناء أجيال تسهم في مواصلة تحقيق الازدهار والنماء لهذا الوطن المعطاء تحت راية قادتنا العظماء، فما قدمته الحكومة الرشيدة من جهود مباركة لرفعة مكانة المملكة عالميا وتحقيق منجزات تنموية واقتصادية رائدة، فالمواطن يعد شريكا أساسيا في التنمية والتطور من خلال اعتماد وتنفيذ العديد من المشاريع التي ستدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى مراحل متقدمة لتحقيق الراحة والرفاهية للمواطن، وندعو الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».

عبدالله بن دريويش الحارثي ـ رجل أعمال

منبع فرح وسعادة واعتزاز

«إن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب السعودي والتي تعد مناسبة غالية ومنبع فرح وسعادة واعتزاز وافتخار لنا بانتمائنا إلى هذا الوطن الغالي وبمسيرة منجزاته المتواصلة، منذ تأسيسه على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود حتى يومنا هذا، وعلينا جميعا خلال الاحتفال بهذا اليوم المجيد أن نستعرض كيف توحدت المملكة وكيف صارت وما هي عليه في هذا العهد الزاهر، وهي ذكرى تاريخية مليئة بالإنجازات التي سار عليها ملوك هذه البلاد، حيث هيأ الله لهذه الأرض رجالا من أبناء الملك عبدالعزيز تحملوا المسؤولية فانطلقت بلادنا نحو الاستقرار والرخاء والأمان وأصبحت مثالا يحتذى به في وحدتها وتلاحمها حتى صارت قوة من خلال هذه الإنجازات وما حققته المملكة من قفزات تاريخية أسهمت في تعزيز مكانة المملكة بوصفها من أهم دول العالم في العديد من المحافل الدولية، بالإضافة إلى القفزات التي تم تحقيقها في أوقات وجيزة، والتي ستعود على الشعب السعودي بالخير والرفاهية، وما تحقق من أهداف الرؤية الوطنية 2030 دليل على الاهتمام والرعاية بالوطن وأبنائه بالإضافة إلى المشروعات التنموية التي أطلقتها القيادة الرشيدة مؤخرا، والتي ستسهم بشكل كبير في دعم عجلة التنمية والاقتصاد وتنوع الإيرادات غير النفطية للمملكة. من هنا أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى كافة الشعب السعودي بهذا اليوم العظيم اليوم الوطني 91، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا بالأمن والأمان الذي نراه ونعيشه ونلمسه في بلادنا الطاهرة».

تيسير بن خليل الضابط - رجل أعمال

وصاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان

قصة إنجاز عظيمة

«إننا في كل عام نحتفل في ذكرى اليوم الوطني ونستعيد ذكرى الإنجاز الأكبر في مسيرة تاريخ هذا البلد العظيم الذي شكل مشروعا للوحدة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لنرسخ في أذهان الأجيال القادمة أن قصة هذا الإنجاز عظيمة ولا تزال المملكة تنعم بوحدتها ونهضتها منذ عهد المؤسس، حيث جددت المملكة نهضتها من خلال رؤية 2030 التي ستعزز مكانة الدولة وترفع من كفاءة الأداء وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وستعود عليه بالرفاء والعيش الرغيد، فنحن نستعرض في اليوم الوطني التاريخ وقائمة الإنجازات وما حققته الخطط التنموية لوطننا الشامخ. ونرفع بهذه المناسبة أسمى التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول اليوم الوطني للمملكة، وتوحيد هذه البلاد المباركة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - حتى هذا اليوم الذي نعيشه في عهد الملك سلمان العهد الذي ازدادت همته وقوته أمام تجربة عنوانها الإخلاص للأرض، وندعو الله أن يديم على المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان والنماء».

محمد سعيد بافيل

مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل المحدودة بالطائف

نهضة غير مسبوقة ورؤية طامحة

«المملكة تحتفل باليوم الوطني 91 وهي تشهد نهضة غير مسبوقة تتوافق مع رؤية سعودية طامحة، حيث بدأت هذه النهضة التاريخية للمملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، حيث أطلقت النهضة السعودية منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يده وواصل هذا النهج من بعده أبناؤه، وتوالت الجهود لتصبح المملكة في مصاف دول العالم، حيث حققت المملكة برؤية قادتها وسواعد أبنائها أرقاما متقدمة عالميا في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى باتت المملكة تنعم ببنية متينة لنهضة اقتصادية جديدة وفق رؤية 2030 التي أذهلت العالم وحققت القيادة فيها أعلى مستويات الرفاهية والأمن والازدهار للوطن والمواطن، وبات الجميع يتطلع لملامسة تلك الرؤية الشاملة على أرض الواقع، حيث تتواصل النجاحات على الصعيد المحلي والعالمي للمملكة. ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

ونحن نعيش هذه الفرحة الغامرة نتذكر الآباء والأجداد الذين بنوا هذه الدولة الفتية، ونعمل جاهدين على المحافظة على هذا الكيان الشامخ بأن نكون مع ولاة الأمر يدا بيد ضد كل من يحاول أن يشذ عن اللحمة الوطنية التي نستمدها من دستورنا العظيم ديننا الإسلامي الحنيف».

مشعل بن سرور الزايدي - رجل أعمال

تاريخ مجيد ونماء مستمر

«المملكة العربية السعودية تحتفل بتاريخها المجيد وسط عدد من الإنجازات والقفزات العالمية، حيث تعد المملكة من أكبر عشرين اقتصادا بالعالم، وحققت نماء مستمرا، وخلال العهد الزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تحقق النماء والازدهار في شتى المجالات، حيث باتت المملكة بوصلة الاقتصاد العالمي وحققت منجزات تاريخية أسهمت في تحقيق سبل الراحة للمواطن والمقيم والرفاهية، ويعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة وترابط الشعب كافة من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهو يوم فرح لكافة الشعب ليجسد أروع أنواع التلاحم والحب بين الشعب وقادته احتفالا بهذا الوطن المعطاء، ويشارك فيه الكبير والصغير ليجسدوا حب وولاء هذا الشعب العظيم لوطنهم، ونهنئ بهذه المناسبة الغالية قيادتنا والشعب السعودي كافة وندعو الله أن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي وأن يجعل النصر المؤزر حليفهم وأن يديم علينا الاستقرار والازدهار».

حسن بن خليل الضابط ـ مستشار

تاريخ مجيد لبلاد مباركة

«يحتفل الوطن قيادة وشعبا باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية الذي يمثل تاريخا مجيدا لتوحيد بلادنا المباركة على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن ذلك الحين ووطننا الغالي يعانق السماء، وقيادته الرشيدة تعمل من أجل بلوغ ذروة النماء حتى يومنا الحاضر، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المليء بالإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي تمثلت في رؤية ثاقبة وحكيمة لمواصلة الإنجاز والازدهار وحتى تنعم الأجيال القادمة بوطن شامخ ومسيرة تاريخ مجيد عبر العصور، ونستذكر في الاحتفال باليوم الوطني يوما مجيدا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخا يعتز بدينه ووطنه تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها نحو تطويره وتمكينه ليرتقي بين شعوب العالم بكل فخر وعزة. أدام الله علينا الأمن والاستقرار وحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وحفظ لنا الأمن والأمان لهذا الوطن المعطاء».

هشام محمد سعيد كركدان

مدير مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان

مرحلة البناء وتحقيق النماء

«اليوم الوطني مناسبة عظيمة يستذكر من خلالها المواطن التاريخ ويستشرف المستقبل بين مرحلة البناء وتحقيق الرؤية والنماء بين مرحلة جمع الشتات وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاقتصاد. 91 عاما حققت من خلالها المملكة نقلة نوعية حتى بلغت مصاف الدول المتقدمة، وذلك من خلال الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية المتعاقبة في تعزيز الدور الريادي للمملكة منذ عهد المؤسس والذي سار على نهجه من بعده أبناؤه الملوك حتى عهدنا الحاضر وفق رؤية 2030 لتصبح المملكة مكانا خصبا للاستثمار والتنوع الاقتصادي مما يعكس استقرار المملكة وتقدمها حضاريا، ويؤكد مدى التلاحم بين القادة والشعب، والتعاون لمواصلة مسيرة النماء في ظل حكومة رشيدة وشعب معطاء. إن هذه الفرحة بهذا اليوم العظيم لم تقتصر فقط على المملكة بل تعم الخليج العربي والوطن العربي والعالم الإسلامي بأسره. وما تحقق للمملكة من تطور اقتصادي ونهوض حضاري يشمل كل مناحي الحياة يشعرنا بالفخر والاعتزاز خاصة أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قفزات تنموية ضخمة تعود على كل مواطن على هذه الأرض بالخير والرفاهية. نهنئ القيادة الحكيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي العظيم، بهذه المناسبة الغالية على الجميع، وندعو الله أن يديم على البلد أمنه واستقراره ونماءه وازدهاره».

محمد بن صالح الزمزمي

صاحب مؤسسة الزمزمي التجارية

يوم كبير ومناسبة عظيمة

«يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة والشعب السعودي

الوفي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 91 الذي يصادف هذا اليوم، نستذكر فيه تلك الملحمة العظيمة التي سطرها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في توحيد البلاد على الشريعة الإسلامية، وما وصلنا إليه من تطور كبير في كل المجالات إلا بتوفيق من الله تعالى، وما نشهده ونلمسه خاصة في هذا العهد الزاهر والرؤية المباركة تؤكد أننا نسير على تلك الخطى التي رسمها المؤسسون لتكون بلادنا في طليعة العالم».

علي بن حسن الصغير

مدير منتجع ومتنزه القرية الخضراء بالطائف