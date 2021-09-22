شكرا لقرائتكم خبر خيرية مكة تهنئ بالذكرى 91 لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنها تسعى دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لتواكب رؤية 2030، مبينة أنها تأسست عام 1398هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 29.
ونوهت الجمعية إلى أنها بصدد إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى بسعة 109 سرر، يقدم 320 غسلة كلوية مجانية لخدمة مرضى فقراء الحرم، لافتة إلى أن المركزالحالي ومنذ تأسيسه عام 1418هـ قدم 250 ألف غسلة كلوية للمرضى المحتاجين من فقراء الحرم.
أبرز خدمات الجمعية
- قدمت خدماتها الخيرية لأكثر من مليون مستفيد على مدى 44 عاما.
- 50 غسلة كلوية مجانية يوميا بمركز غسيل الكلى.
- خصصت مركزا طبيا للمساهمة في تأهيل مرضى السمع والنطق، يقع في حي النوارية على طريق المتجه إلى المدينة المنورة.
- توزيع قسائم شرائية وسلال غذائية ولحوم وقسائم مدرسية بـ7 ملايين ريال سنويا.
- استلام الزكوات وتوزيعها في مصارفها الشرعية.
- مساهمات خيرية في مساعدة أسر السجناء وتأمين المستلزمات الدراسية للطلاب المحتاجين وتغطية بعض الخدمات الطبية لفقراء البلد الحرام.
- 25 ألف سلة غذائية و100 ألف وجبة ساخنة ومواد غذائية وإعاشية، لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا بالأحياء المعزولة في مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خيرية مكة تهنئ بالذكرى 91 لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.