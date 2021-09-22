شكرا لقرائتكم خبر خيرية مكة تهنئ بالذكرى 91 لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الجمعية الخيرية بمكة المكرمة التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل، بالذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة. وأوضحت الجمعية أنها تشارك الجميع بهذه الذكرى الغالية، حبا ووفاء وولاء لهذا الوطن الغالي ولقيادته الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الحبيب.

وأشارت إلى أنها تسعى دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لتواكب رؤية 2030، مبينة أنها تأسست عام 1398هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 29.

ونوهت الجمعية إلى أنها بصدد إنشاء مركز جديد لغسيل الكلى بسعة 109 سرر، يقدم 320 غسلة كلوية مجانية لخدمة مرضى فقراء الحرم، لافتة إلى أن المركزالحالي ومنذ تأسيسه عام 1418هـ قدم 250 ألف غسلة كلوية للمرضى المحتاجين من فقراء الحرم.

أبرز خدمات الجمعية

