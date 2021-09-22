، "واصلي" يهنئ القيادة ويكتب شعراً في "ذكرى الوطن ٩١" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع محمد بن قاسم واصلي، مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بمناسبة حلول الذكرى الخالدة "الحادية والتسعين" لتوحيد وطننا العزيز الشامخ المملكة العربية السعودية، أصدق التهاني وأجملها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان ونائب رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان، وكافة الشعب السعودي الكريم.

وقال "واصلي" بهذه المناسبة: "إنهُ يومٌ خالدٌ من أيام الوطن نستعيد فيه صور التضحيات التي قدمها جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه، وقدّمها الأبطال من رجاله، وقدمها الأجداد والآباء من أهل هذه البلاد المباركة، حتى تحقق بفضل الله تعالى توحيد شتات هذه البلاد المترامية الأطراف تحت رايةٍ واحدة ترفرف عليها كلمة التوحيد الغراء، ثم استمر البذل والعطاء، وتحققت المنجزات الباهرة، حتى وصلنا لهذا العهد الزاهر الميمون الذي صارت فيه المملكة مضرب المثل لدول العالم كافة في كثير من المنجزات تحت قيادة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان".

وأردف: "إن الوطن حقّه علينا كبير، بأن نتفانى في خدمته والمساهمة في رفعته، فهو نعمة من الله على كل سعودي، تتحقق فيه العدالة وتتساوى فيه الحقوق، ويعيش فيه المواطن بكرامة محفوظة وحقوق مكفولة، ورفاهيةٍ وعيش كريم والحمد لله رب العالمين".

وقال بهذه المناسبة:

لنا موطنٌ حكّامُه كلُّ ماجدِ

سما بذلُهُم بالمُنجزاتِ الخوالدِ

وقد عادت الأمجاد تروي فصولها

بذكراهُ في التسعينَ عاماً وواحدِ

يدوِّنُها التاريخُ ذكرى عزيزةً

لنَسْتلهِمَ الماضي لنَيلِ الفرائدِ

نواصلُ تشييدَ البناءِ يقودنا

إلى المجدِ سلمانُ العُلا والمَحامِدِ

ونائبُه الفذُّ الأصيلُ محمدٌ

فأنعمْ بشبلٍ للعرينِ وقائدِ

