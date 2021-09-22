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شهد حجز المركبات بالشرائع تطبيقًا لخطة المواسم للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، التي تزامنت مع إجازة اليوم الوطني، وتمركزت في مدخل ووسط وأطراف الحجز. وشارك في تنفيذ الخطة قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن الرسمية والسرية، ودوريات المرور.
"الخليج 365" وثَّقت جانبًا من الوجود الأمني للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، التي بدأت بتمركز دوريتَيْن لمرور العاصمة المقدسة في مدخل الحجز، فيما تمركز في مدخل الساحة للحجز دورية سرية تابعة لدوريات الأمن مع دوريتَيْن للمهمات والواجبات.
وانتشرت دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات في ساحة الحجز، منها المتحركة والثابتة؛ لضمان ضبط وأمن وسلامة مرتادي الموقع الذي بدأ يشهد توافد أعداد كبيرة من المركبات والأشخاص، وشهد المدخل كثافة في حركة السير.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 11:41 PM
ثلاث جهات تساهم في تطبيقها.. و"الخليج 365" وثَّقت جانبًا من وجودها وانتشارهاشاهد الجهات الامنية بالعاصمة المقدسة تطبق خطة اجازة اليوم الوطني
شهد حجز المركبات بالشرائع تطبيقًا لخطة المواسم للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، التي تزامنت مع إجازة اليوم الوطني، وتمركزت في مدخل ووسط وأطراف الحجز. وشارك في تنفيذ الخطة قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، ودوريات الأمن الرسمية والسرية، ودوريات المرور.
"الخليج 365" وثَّقت جانبًا من الوجود الأمني للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، التي بدأت بتمركز دوريتَيْن لمرور العاصمة المقدسة في مدخل الحجز، فيما تمركز في مدخل الساحة للحجز دورية سرية تابعة لدوريات الأمن مع دوريتَيْن للمهمات والواجبات.
وانتشرت دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات في ساحة الحجز، منها المتحركة والثابتة؛ لضمان ضبط وأمن وسلامة مرتادي الموقع الذي بدأ يشهد توافد أعداد كبيرة من المركبات والأشخاص، وشهد المدخل كثافة في حركة السير.
، شاهد الجهات الامنية بالعاصمة المقدسة تطبق خطة اجازة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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