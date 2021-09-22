سفير فرنسا يزور معرض الفنانين السعوديين: الفن جسر بين الشعوب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن لودوفيك بويّ سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، سعادته بزيارة معرض الفنانين السعوديين بمناسبة اليوم اليوم الوطني.

وقال السفير الفرنسي، في تغريدة عبر تويتر: بمناسبة اليوم الوطني السعودي، زيارة رائعة مع زوجتي إستيل إلى معرض الفنانين السعوديين في معرض صديقتنا أحلام الشيدوخي التي تدعم المواهب الشابة، مضيفا أن الفن جسر يربط بين الشعوب!

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.