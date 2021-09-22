في اليوم الوطني الـ91.. 5 ألقاب للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود

الرياض - محمد عبدالله - قالت دارة الملك عبدالعزيز، إن المؤسس الملك عبدالعزيز أل سعود حصل على 5 ألقاب، موضحة تواريخها بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ91، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الملك عبد العزيز حصل على لقب أمير نجد ورئيس عشائرها عام 1328هـ/1910م، ولقب به عندما كانت الدولة في تكوينها السياسي.

وحصل الملك المؤسس على لقب سلطان نجد وملحقاتها في عام 1339هـ /1920، وأطلق عليه هذا اللقب بعد توحيد الإحساء وعسير.

وكذلك أطلق على الملك عبدالعزيز لقب ملك الحجاز ونجد وملحقاتها في عام 1345هـ/1927م؛ حيث تلقب به بعد إعلانه ملكًا على نجد.

وحصل الملك عبدالعزيز على لقب ملك المملكة العربية السعودية في عام 1351هـ/1932م والذي تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة، عندما بلغ من العمر 58 عامًا.

وصايا الملك عبدالعزيز

فيما استعادت وزارة الدفاع، مجموعة كلمات ووصايا تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود منها قوله: «أنا قوى بالله تعالي ثم بشعبي وإنَّ كلَّ فردٍ من شعبي هو جنديٌ وشرطيٌ وأنا أسيرُ وإيَّاهم كفردٍ واحد وإنَّ كلَّ أمة تريد أن تنهضْ لا بدَّ لكل فرد فيها أن يقوم بواجبات ثلاث، نحو الدين والبلاد وشرفه الشخصي».

وأضاف الملك المؤسس: «لذا يجبُ أنْ تحرِصوا على العمل، ولا يكون ذلك إلا بالتساند والتعاضد وإنَّني لست من المحبين وشرورِها وليس أحبَّ إلي من السلم والتفرغ للإصلاح؛ فقد جعلتُ سنتي ومبدأي ألا أبدأ أبدًا بالعدوان بل أصبر عليه، حتى إذا لم يبقَ للصبر مكان ضربت ضربتي وكانت القاضية».

وزارة التعليم تحتفي باليوم الوطني الـ91

فيما نشرت قناة عين التابعة لوزارة التعليم مقطع فيديو نادر للملك المؤسس عبدالعزيز، وذلك احتفاء منها بذكرى تأسيس المملكة والاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وقال الملك المؤسس في خطبته التاريخية: «في البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق ومن هذه البقاع الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله ورسوله عليه، لذلك كان علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي البلاد الأخرى عامة التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها، ومن هذه البلاد المباركة أدعو المسلمين عامة بالتمسك بالدعوة المحمدية».

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، حيث يعود قرار الاحتفال إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

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مقطع نادر من خطبة للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني

مقطع نادر من خطبة للملك عبدالعزيز في ذكرى اليوم الوطني