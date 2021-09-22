شروط وخطوات رفع شكاوى الكهرباء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، شروط رفع شكاوى الكهرباء، مشيرة إلى الإجراءات والخطوات اللازمة لرفع الشكوى.

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، أن شروط رفع شكاوى الكهرباء تتمثل فيما يلي:

1-يجب أن تكون تقدم المستفيد بشكواه مسبقاً لمقدم الخدمة الكهربائية.

2يجب أن يكون مضى عليها 10 أيام عمل فيما يتعلق بالفواتير أو 30 يوم عمل فيما يتعلق بجوانب تقديم الخدمة الأخرى، ولم يتم حل المشكلة، أو تم الرد قبل انتهاء المهلة.

3-عدم الرضا بنتيجة معالجة الشكوى.

وبعد تقديم شكوى الكهرباء ستصل المستفيد رسالة نصية SMS متضمنة رقم الشكوى، ويمكنه متابعة حالة الشكوى عن طريق موقعنا الالكتروني أو الاتصال على الرقم المجاني 8001259000.

وأكدت الهيئة أن شكاوى الكهرباء ستتم معالجتها وفقًا للتنظيمات الصادرة من الهيئة للتوفيق بين المستفيد وبين مقدم الخدمة حسب مهامها ومسؤوليتها تجاه المستهلكين.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة متطلبات لرفع شكاوى الكهرباء منها، رقم الشكاوى لدى مقدم الخدمة، وتعبئة نموذج الشكوى وإرفاق المستندات المطلوبة.

خطوات رفع شكاوى الكهرباء

وتابعت الهيئة أن خطوات رفع شكاوى الكهرباء تتمثل فيما يلي:

1-دراسة الطلب- مراسلة مقدم الخدمة (الشركة) بطلب البيانات اللازمة والإجابة عن الاستفسارات.

2- قد يلزم التواصل مع مقدم الشكوى، أو زيارة الموقع، أو تشكيل لجنة.

3-الرد على المستهلك بنتيجة المعالجة وإنهاء الشكوى.

وأشارت هيئة تنظيم شكاوى المياه والكهرباء إلى أن شكاوى فواتير الاستهلاك تستغرق من «1-30 يومًا»، أما الشكاوى الأخرى مثل «إيصال-انقطاع-إزاحة، وغيرها» فتستغرق من «1-60 يومًا».

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن للمستهلك الحق في الحصول على تعويض مالي من مقدم الخدمة في عدة حالات؛ على رأسها انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات لمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، وعدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

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