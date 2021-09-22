عقوبات جديدة بحق المتسولين أو مساعديهم.. وقرار رسمي يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت جريدة «أم القرى»، عن صدور قرار رسمي، يقضي بمصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه وفقًا حكم قضائي؛ مشيرة إلى أنه تعذر ضبط تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ مع مراعاة حقوق حسني النية.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقًا للقرار الرسمي، فإنه يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بهما معاً.

وأشارت إلى أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

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