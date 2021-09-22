شرطة القصيم تطيح بمواطن أساء لسكان إحدى المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، الأربعاء، القبض على مواطن أساء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى مقطع "الفيديو" المتداول، لشخص يسيء لسكان إحدى المناطق ونشره لذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر.

وأكد متحدث شرطة القصيم، اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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