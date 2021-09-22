في ذكرى اليوم الوطني.. 260 صورة نادرة للملك عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - وثق مجموعة من المصورين مسيرة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود بالكاميرا؛ حيث وثقتها وصورتها شخصيات بارزة وعالمية، أمثال: محمد صادق، دوما، بونفيس، زنجاكي، ميرزا، تشرلييه، روشيستر، فيريلو، فيرت وغيرهم.

وهذه الصور الفوتوغرافية، التي تصل إلى 260 صورة، من المجموعات النادرة التي تؤكد تاريخ الملك المؤسس - طيب الله ثراه - الحافل بالمنجزات، والمحفز للعديد من المؤرخين في الكتابة عن جوانب متعددة من سيرته.

وتعتبر صور الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- حاضرة بشكل كبير؛ حيث تحتفظ مكتبة الملك عبدالعزيز بمجموعات متنوعة من هذه الصور، تشكل المساحة البصرية الكبيرة التي تسجل للباحثين والمعنيين بالتاريخ السعودي، صورًا ومشاهد للحياة السعودية، تبين مرحلة البناء والتأسيس.

وتوثق هذه الصور مواقف الملك المؤسس عبر مقابلاته ولقاءاته عددًا كبيرًا من المسؤولين من الرؤساء والملوك والوزراء والسفراء والشخصيات الدولية المعنية بقضايا العالم العربي وأحداث منطقة الشرق الأوسط.

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