بالفيديو.. طبيب سعودي يروي تجربته في علاج المرضى 17 عامًا مجانًا

الرياض - محمد عبدالله - روى الأستاذ بكلية الطب في جامعة الملك خالد الدكتور علي الشهري، تجربته في علاج المرضى بالمجان لأكثر من 17 عامًا.

وقال الشهري بمداخلة لقناة الإخبارية: لاحظت معاناة شديدة للمرضى بعسير؛ لأن المنطقة كان بها مستشفى مركزي واحد، وكان المريض ينتظر حتى 8 أشهر حتى وصوله إلى العيادة.

واستكمل: بحث عن طريقة لمساعدة المرضى فبدأت عمل عيادات بالمستشفيات، وكنت أتمنى أن تشمل التجربة كل مستشفيات المنطقة.

وتابع: كنا نستقبل من مئة إلى 250 مريضًا في اليوم الواحد، وتوقف إحالة الحالات المحولة لمستشفى عسير كليًّا سواء للعمليات والكشف، وكنا نجري من 25 إلى 37 عملية يوميًّا، مشيرًا إلى أن ذلك لم يؤثر على عمله بكلية الطب.

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