الشثري: 3 شروط للطلاق.. وهناك إجراءات سابقة له

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إن للطلاق شروطًا؛ بحيث لا يكون لعبة أو طريقة لتوثيق كلام الزوج التي يجب عليه احترام الطلاق ولا يعتبره يمينًا لتأكيد كلامه.

وتابع الشثري خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية»، أن شروط الطلاق تتضمن أن يكون في طهر لم يجامع الزوج فيه زوجته ليكون عن رغبة صادقة و تعمد وقصد، مع إمكانية المراجعة، بعد الطلقتين الأولين، مع عدم المراجعة بعد الطلقة الثالثة كي لا تكون المرأة لعبة في يد زوج متلاعب.

وأكد الشثري أن الشرع جعل إجراءات سابقة للطلاب بالوعظ والتذكير أو الهجران أو محاولة الصلح بين الزوجين أو تحكيم ذوي العقل.

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