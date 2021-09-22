«الغذاء والدواء» تحسم الجدل حول تقريرها بشأن القهوة وهل تشكل خطرًا على المستهلك

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المخالفات المرصودة حول القهوة في التقرير السنوي لا تشكل خطرًا على المستهلك، وليس لها علاقة بسلامة المنتج، مشيرة إلى أنها تركزت في عدم وجود تصنيف عليه ونقص بعض البيانات الإيضاحية على الغلاف الخارجي.

وقالت الغذاء والدواء، إن نسبة منتجات القهوة المخالفة الواردة في تقريرها السنوي لعام 2020، والتي بلغت 80% لا تتعلق بسلامة المنتج، مشيرة إلى أن جميع المخالفات المرصودة لا تتعلق بسلامة المنتج، ولا يوجد ما يشكل خطرًا على المستهلك.

وأكدت الهيئة أن المخالفات تركزت في عدم وجود تصنيف على المنتج ونقص بعض البيانات الإيضاحية في بطاقة المنتج.

وأشارت إلى أنها حريصة على فحص جميع المنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها، ابتداء من بلد المصنع، مرورًا بالمنافذ البرية والبحرية، وحتى وصولها إلى المستودعات.

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