مديرية السجون تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة جندي للعنصر النسائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للسجون ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول (للنساء) على رتبة (جندي)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع وزارة الداخلية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

متطلبات التحضير للدورة التدريبية:

- طقم رياضي اللون كحلي.

- غطاء للشعر لون أسود.

- قبعة لون أبيض.

- جزمه لون أسود.

- جوارب لون أبيض.

ملف شفاف يسلم عند التحضير يحتوي على:

- أصل الهوية الوطنية وصوره منها.

- إحضار تقرير طبي يوضح بفصيلة الدم.

- إحضار ايبان لحساب بنكي مصدق (يكون مفعلًا ومحدثًا).

- قلم + دفتر.

- إحضار ما يثبت بأخذ اللقاح ورقيًا لدخول الدورة التدريبية.

ملاحظة وإرشادات مهمة:

- مقر التحضير في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بطريق الدمام البوابة الغربية الساعة السادسة صباحًا.

- في حال ثبت إصابتكم بفيروس كوفيد-19 كورونا يمكنك التواصل على الرقم الموضحة في رابط المصدر لتحديد التاريخ المناسب لدخول الدورة.

- يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والحقائب والمجوهرات والساعات والنظارات الشمسية.

- تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأشارت المديرية العامة للسجون إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل ونتائج القبول من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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