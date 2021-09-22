«سلامٌ يا دار الآمنين».. الداخلية تبث مقطعًا مؤثرًا للاحتفال باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - بثت وزارة الداخلية مقطع فيديو، احتفاءً باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وتضمن مقطع الفيديو الذي حمل عنوان «سلامٌ يا دار الآمنين» كلمات مؤثرة، بشأن وطن الثقة، وقيمة الأرض بعطاء أبنائها المخلصين، اعتدادًا بأن الوطن «وطن الجميع الآمن بروح الكل».

وكشفت الهيئة العامة للترفيه عن أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، موضحة أنه ستقام عروض عشكرية وجوية وبحرية وحفلات غنائية وألعاب نارية بالإضافة إلى سباقات وأنشطة تفاعلية.

وأنهت الهيئة العامة السعودية للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91، والذي يوافق يوم الخميس المقبل؛ حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار #هي_لنا_دار.

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