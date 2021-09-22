بالصور.. بلدية رياض الخبراء تتزين للاحتفال باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - أنهت بلدية محافظة رياض الخبراء استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بتجهيز وتزيين الشوارع والميادين والطرقات العامة والمرافق بالأعلام واللوحات الخاصة بالمناسبة الوطنية، وتجهيز موقع الاحتفال، وتركيب اللوحات والأعلام والأنوار وليات الزينة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بجاد بن جبر الجبرين، إن الآليات والكوادر البشرية في البلدية تعمل على مدار الساعة؛ وذلك للمشاركة في إنجاح الاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة؛ مبيناً أنه سيكون هناك حفل للأهالي وفعاليات عديدة مصاحبة.

وأشار إلى أن أعمدة الإنارة التي تم إضاءاتها بلغ عددها أكثر من 750 عمود، وتم تجميل 10 مباني وجسور بالإضاءة التجميلية، بالإضافة لتركيب 580 علم بالطرق والميادين، و4 شاشات تلفزيونية داخلية بمبنى البلدية، وشاشة تلفزيونية خارجية بالطرق المستهدفة لليوم الوطني، كما تم تركيب 25 لوحة بالطرق والميادين تحمل عبارات بمناسبة اليوم الوطني.

من جهته، قدم "الجبرين"، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم- والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز -نائب أمير المنطقة، باليوم الوطني الـ91 على توحيد هذه البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، وتعاقب على تنميتها أبناؤه الذين ساروا على نهج والدهم حتى تقدمت في مسيرتها التنموية، منوهاً أن البلدية تسير على خطى قيادتنا الرشيدة بالتطوير والعمل على النهوض بهذا البلد.

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