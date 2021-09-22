بالفيديو.. أفضل 5 أغانٍ بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

الرياض - محمد عبدالله - شارك العديد من الشركات السعودية في موسم الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 91 بتقديم العديد من الأعمال الفنية.

وفيما يلي أهم 5 أغانٍ وطنية قدمتها الشركات السعودية بالتعاون مع أهم المطربين السعوديين:

1- شركة أرامكو: تعاونت شركة أرامكو السعودية الشركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات مع الفنان السعودي راشد الماجد وكلمات الشاعر فهد المساعد بتقديم أغنية (مالنا آخر)؛ حيث قدم هذا العمل الفني سردًا تاريخيًا لإنجازات المملكة في مجال الطاقة منذ العام 1939 والذي مثل بداية شرارة التنمية وبداية تصدير النفط إلى العالم.

وصولًا إلى تحقيق أول إنجاز آسيوي للمنتخب السعودي في العام 1984، وتبوأ المملكة مكانة متميزة في العام 2005 في مجال فصل التوائم السيامية، وصولًا إلى العام 2017، والذي شهد إطلاق ولي العهد لمشروع نيوم لبناء المستقبل. وأيضًا التميز في العام 2020 في إدارة جائحة كورونا.

2- شركة زين: ما زالت شركة زين تتألق بالأغاني والأعمال الفنية التي تقدمها في المناسبات الوطنية والأعياد؛ حيث اعتمدت نفس الأسلوب الاستثنائي في الاندماج مع المجتمع وأفراده؛ حيث تبدأ أغنية شركة زين بفتاة تسأل والدها: بابا.. ايش معنى وطن؟ لتبدأ الأغنية التي أداها الفنان معاذ بقنة مع الطفلة الفنانة سما. وكتب كلمات الأغنية الشاعر: الصلال، وأخرجها المخرج خالد الرفاعي، ويبدأ مطلع الأغنية

3- إعلان أسواق التميمي: بطريقة غير مسبوقة في تقديم أغاني اليوم الوطني وبإخراج مشابه لأفلام ديزني التي تجمع بين الموسيقى الجميلة والصورة البصرية التي تأسر عين المشاهد قدم المخرج عبد الله العطاس تحفة فنية احتفالًا باليوم الوطني بعنوان أرض المستقبل؛ حيث تبدأ الأغنية بمشهد طفل بعد ولادته في المستشفى التي تشهد نمو الطفل إلى أن يصبح طفلًا كبيرًا. وقد أدى هذه الأغنية الفنانة السعودية حنين صالح.

4- الخطوط السعودية: أبدعت شركة الطيران السعودية بتقديم إعلان يليق بهذه المناسبة الاستثنائية بكلمات رائعة ورؤية اخراجية متميزة فكانت أغنية (91 عامًا وموطني يعلو).

5- أطياب المرشود: أبدع الفنان الكويتي نبيل شعيل في أغنية مملكتنا، والتي قدمتها للوطن شركة أطياب المرشود من كلمات يوسف الشطي وألحان فهد الناصر.

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