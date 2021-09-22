طفرة سعودية في التصنيفات الدولية والمؤشرات الوطنية

وسط أزمات متلاحقة ومتداخلة شهدها العالم بين سبتمبر 2020 و2021 نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي في ظل عام استثنائي عانت فيه كل شعوب العالم من الاضطرابات والتأثيرات السلبية التي أحدثتها الجائحة، واصلت السعودية تحقيق تقدمها في العديد من التصنيفات الدولية الاقتصادية والعسكرية والرقمية بين دول مجموعة العشرين، وأيضا حققت قفزات كبيرة في مؤشرات الداخل على مختلف الأصعدة الصحية والتعليمية والاجتماعية ورفع جودة الحياة، لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة. وكان هذا الارتفاع مدعوما بعدد من الإصلاحات على كافة المستويات من أبرزها التحول الوطني وعدد من نتائج العمل في برامج رؤية 2030.

تصنيفات دولية

• صندوق الاستثمارات العامة

عزز صندوق الاستثمارات العامة السعودي حجم أصوله بنحو 30.5 مليار دولار ليصل إجمالي الأصول إلى 430 مليار دولار في يونيو 2021، مقارنة بنحو 399 مليار دولار في مايو 2021. وتقدم صندوق الاستثمارات العامة للمركز السابع عالميا، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI، لشهر يونيو 2021. وذلك بعدما حقق المركز الثامن بأصول بقيمة 390 مليار دولار، وفقا لتقرير المعهد لشهر سبتمبر 2020.

• الأمن الصحي العالمي

وفق مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS) 2020، الذي يقيس قدرة الدول على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها جاءت المملكة في المرتبة الـ47/195 دولة والأولى عربيا والخامسة عشرة بين دول مجموعة العشرين. وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تلتها بريطانيا، ثم هولندا المراكز الثلاث الأولى على القائمة الصفراء التي شملت غالبيتها عددا من الدول الأوروبية.

• الأمن السيبراني

حققت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، كما أظهر التقرير أن المملكة تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ24 كما تحسن ترتيب المملكة في محور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.

• مؤشر السعادة

تصدرت السعودية مؤشر السعادة عن عام 2021 كأسعد بلد عربي في 2020 لتأتي في المركز 21 عالميا، بحسب التقرير السنوي الذي صدر برعاية الأمم المتحدة في مارس الماضي وشمل 190 دولة. وتقدمت المملكة 6 مراتب بعد أن كانت في المركز 27 في 2019، والمركز 28 في 2018، والمركز 33 في 2017، والمركز 37 في عام 2016.

• أغنى الدول

بحسب تصنيف مجلة جلوبال فاينانس لقائمة أغنى دول العالم من حيث حصة الفرد من الناتج عام 2021 حلت المملكة في المركز الـ25 /194 دولة، والسادسة بين دول العشرين متقدمة 11 مركزا عن ترتيبها السابق في المرتبة الـ38. واستند تصنيف المجلة إلى مقدار حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي. يعتبر موقع Global Finance أشهر المجلات العالمية المتخصصة في أخبار وتصنيفات البنوك والمؤسسات المالية والأحوال الاقتصادية للدول المختلفة.

• جودة التعليم

مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس 2021= الـ54 /140 دولة في حين تصدرت سنغافورة اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الأولى عالميا. وكانت المملكة في المرتبة الـ72 في تقرير 2017/2018 ويتم احتساب درجات المؤشّر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ البيانات العامة والخاصة ﺍﻟﻤﺘعلقة ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، هي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، والتعليم الجامعي، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

• تكلفة المعيشة

بحسب مؤشر التكلفة المعيشية 2021 لموقع نمبو (numbeo.com) الذي يقيس نسبياً أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك مواد البقالة والمطاعم وخدمات النقل والمرافق، مقابل القدرة الشرائية لسكان الدولة حلت السعودية في المرتبة الربعة بين دول العشرين وفي المرتبة 61/138 حيث يشير ارتفاع الرقم إلى رخص تكاليف المعيشة.

• البنية التحتية

حلت السعودية الثانية عالميًا في مؤشر البنية التحتية العالمي في نسخته الخامسة في 2020 بين دول المجموعة متقدمة 12 نقطة عن مؤشر العام قبل الماضي، وفق استطلاع (Global Infrastructure Index)، الذي شمل 27 دولة، وقاس نسبة الرضا عن البنية التحتية الوطنية في 14 قطاعا.

• التنافسية الرقمية

تم تصنيف المملكة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير بياناته وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات. وتقدمت السعودية بـ 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

• التنمية البشرية

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر التنمية البشرية السنوي والذي يقيس تقدم الدول حسب تنميتها البشرية بدلاً من الاعتماد على النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية. ووفق مؤشر التنمية البشرية السنوي 2020 جاءت السعودية الـ40 /189 دولة شملها التقرير والتاسعة بين دول العشرين مقابل الـ36 في 2019.

• الشعور بالأمان

وفق مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020 الصادر عن تقرير التنمية المستدامة لعام 2020«حلت المملكة في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول «مجموعة العشرين»، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

• مكافحة الفساد

تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

• الاستثمار الأجنبي المباشر

في يونيو الماضي صدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد UNCTAD» وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة تقريرها الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم لعام 2020. وأوضحت المنظمة أن التدفقات الاستثمارية المباشرة فى عام 2020 وصلت إلى 998 مليار دولار مقارنة مع 1.5 تريليون دولار فى 2019، بنسبة تراجع تتجاوز 33% في الوقت الذي حققت فيه السعودية ارتفاعا نسبته 20% مقارنة مع 5.7% فقط للصين، في الوقت الذي سجلت الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً.

المؤشرات المحلية

1. الناتج المحلي

ارتفع إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الثاني من العام الجاري 2021 بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. ويعود ذلك إلى ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 11.1%. وتسعى المملكة إلى تقليص اعتمادها على النفط عبر تنويع اقتصادها.

2. سوق العمل

في الربع الأول من 2021، انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15سنة فأكثر) لتصل إلى 6.5% مقارنة بـ7.4% خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020). كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (ذكورا وإناثا 15 سنة فأكثر) إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021 مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020.

3. الصادرات غير البترولية والبترولية

سجلت الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا عن الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 99.4%، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي (2020م)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة 126.1%، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 63.9% في الربع الثاني عام 2020 إلى 72.5% في الربع الثاني عام 2021.

4. أسعار العقارات

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020، متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات «التجارية» بنسبة -0.5%، و«الزراعية» بنسبة -0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

5. الإنتاج الصناعي

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% في يوليو 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق يوليو2020؛ وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%.

6. المنشآت السياحية

بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع السياحي بلغ نحو 189.726 موظفا وموظفة ما يشكل 26% من إجمالي العاملين في هذا القطاع. في حين تشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع المنشآت السياحية إلى 72,389 منشأة، وذلك وفقا لأرقام عام 2018.

7. أعداد المساكن

ارتفع عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية من 3.591.098 في عام 2018 إلى 3.681.927 عام 2019. في حين ارتفعت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من إجمالي المساكن، وذلك من 64.17% في 2018 إلى 64.85% في العام الذي يليه.

8. متوسط الأجور

على صعيد متوسط الرواتب للوظائف المشغولة في القطاع الخاص حسب الجنس فقد بلغ متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص الذكور 6838 ريالا والإناث 4476 ريالا بنهاية النصف الأول من 2021 الجاري.

وقد ارتفع المتوسط على أساس سنوي بالنسبة للذكور بنسبة 3.6% وللإناث بنسبة 8.2 %، حيث بلغ بنهاية النصف الأول من 2020 للذكور 6596 ريالا وللإناث 4137 ريالا.

9. متوسط دخل وإنفاق الأسرة

في 2018، بلغ متوسط دخل الأسرة السعودية 14,823 ريالا، بزيادة بلغت نسبتها 8.9% مقارنة مع عام 2013 وبلغ متوسط دخل الفرد السعودي 2,741 ريال شهريا بزيادة بلغت نسبتها بـ21% مقارنة بعام 2013. في حين بلغ متوسط إنفاق الأسرة السعودية 16,125 ريالا، وللفرد السعودي بلغ 2,857 ريالا بزيادة 11.9% مقارنة بعام 2013.

10. الضمان الاجتماعي

وفقا لآخر البيانات الصادرة من هيئة الإحصاء في 2019، وصل عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي إلى 1.004.479، في حين بلغت المبالغ المصروفة إلى 16.545.404.786 ريالا.

11. الدور الاجتماعية

بلغ عدد الدور الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بنهاية 2019 إلى 406 دور يستفيد منها أكثر من 607 آلاف مستفيد ومستفيدة.

12. المؤشرات الصحية

شهدت 8 مؤشرات الموارد الصحية لكل 10 آلاف نسمة انخفاضا في عام 2020 مقارنة مع مؤشرات عام 2019، في وقت سجلت مؤشرات أطباء الأسنان والقابلات ارتفاعا طفيفا. وسجلت كل من المؤشرات التالية انخفاضا: أسرة مستشفيات القطاع الخاص، وأسرة مستشفيات الصحة، وأسرة المستشفيات بالمملكة لكل القطاعات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، والفئات الطبية المساعدة، الصيادلة، الأطباء البشريون، والتمريض.

13. الاتصالات وتقنية المعلومات

- نشر أكثر من 11,300 برج للجيل الخامس بنسبة زيادة 109% عن عام 2019

- نشر أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة

- إصدار 24 ترخيصا لتقديم نقل الطرود محليا ودوليا

- استيعاب زيادة استخدام البيانات خلال الجائحة بما يزيد على 34%؛ مقارنة بنفس الفترة في عام 2019