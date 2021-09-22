سندي: إنجازات متتالية ومتسارعة لوطن معطاء

رعاية كريمة
وأوضح مازن بن عبدالعزيز سندي، بأن هذه البلاد الطاهرة سخرت كافة إمكانياتها، وجندت الطاقات لراحة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن الذكرى الـ 91 لتوحيد المملكة، تجسد مدى الرعاية الكريمة التي يوليها قادة هذا دوت الخليج الغالي، للحرمين الشريفين ولتسهيل مهمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، لتأدية نسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة، ورفعة شأن البلاد على كافة الأصعدة، مقدما أسمى آيات التهاني والتبريكات، لولاة أمر هذه البلاد الطاهرة والشعب السعودي، بهذه المناسبة المباركة، وسائلا المولى عز وجل بأن يعيدها علينا باليمن والبركات.
إنجازات متتالية
وأفاد المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي، بأن ذكرى توحيد المملكةـ 91، عزيزة على نفوس كافة أبناء هذا دوت الخليج المعطاء، وتذكرنا هذه المناسبة الغالية بمسيرة البناء والتنمية، متتالية المنجزات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الذكرى تؤكد مدى تلاحم القيادة الرشيدة مع أبناء هذا دوت الخليج الغالي، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة الأمر، ويديم على هذه البلاد الطاهرة عزها ومجدها.
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