طائرات الصقور تزين سماء عسير



حلقت طائرات القوات الجوية السعودية بالقطاع الجنوبي، مساء أمس، في سماء عسير في عرض تجريبي، مارة بمدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، مشاركة منها في احتفالات اليوم الوطني السعودي 91. ورسمت الطائرات المقاتلة المشاركة في العرض الجوي الرقم 91، وذلك أسوة بجميع مناطق المملكة، كما ظهر في جدول فعاليات العروض الجوية، وشارك في العرض طائرات (K3-MRTT)، وفريق الصقور والطائرات المقاتلة المطلية.

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