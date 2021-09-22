السفير الياباني يؤدي العرضة

وتحول النادي إلى كرنفال احتفالي ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني، ودوت الأناشيد والأغاني الوطنية، وتوشح النادي باللونين الأخضر والأبيض، وانتشرت صور القيادة، وأعلام المملكة، وتوزيع الأوشحة الوطنية، التي تحمل عبارة: «هي لنا دار».
بدوره، عبر السفير الياباني، عن إعجابه بما شاهده في النادي وبما أحرزته المملكة من تقدم وتطور على كل المستويات، وتمنى للمملكة في يومها الوطني الـ 91 التوفيق والتقدم والازدهار. وتجول السفير برفقة عدد من المثقفين والمثقفات من داخل وخارج الأحساء في مرافق النادي المختلفة.
وكان السفير شهد أولى فعاليات النادي بمناسبة اليوم الوطني، وحضر ندوة: «السعودية.. مسيرة وطن.. مسيرة نجاح»، وتكريم فرسان الندوة، وهم وفق المحاور التالية: خالد الفريدة «شواهد تاريخية»، الدكتور يوسف الجبر «الانتماء الوطني»، عماد الغدير «دور الثقافة في تسويق المدن»، الدكتور عبداللطيف العفالق «جذور الهوية السعودية»، وأدارها الإعلامي عبدالرحمن الملحم.
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