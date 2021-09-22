القصيم : القبض على مواطن أساء لسكان إحدى المناطق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع "الفيديو" المتداول، لشخص يسيء لسكان إحدى المناطق ونشره لذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.



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