أمطار غزيرة تلغي فعالية رجال الطيب والدفاع المدني يخلي الموقع

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على قرية رُجال بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير وأدت إلى إلغاء فعالية "رجال الطيب 2" لهذا اليوم، وذلك نظرا لغزارة الأمطار، حيث قامت الجهات الأمنية بإغلاق الطرق المؤدية للقرية وتوجيه الزوار إلى الأماكن الآمنة وتفويجهم من الموقع عبر الباصات الترددية .

وصاحبت الأمطار رياح قوية أدت إلى سقوط المظلات الخاصة في أحد المطاعم المصاحبة للفعالية دون إصابات تذكر.