، للتصدي للأزمة الإنسانية .. تعهدات دولية بتقديم 600 مليون دولار لليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمم المتحدة حذرت من خفض برامج المساعدات

تعهد مانحون دوليون اليوم (الأربعاء) بتقديم 600 مليون دولار مساعدات إضافية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنه سيتم خفض برامج مساعدات حيوية هذا العام إذا لم يتوفر مزيد من التمويل.

وقبل اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، الذي استضافته السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي معًا، جرى فقط تمويل نصف خطة هذا العام البالغ قيمتها 3.85 مليار دولار للاستجابة لما تصفه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لـ"رويترز".

وظهرت فجوة كبيرة في تمويل خطة المساعدات لليمن، المنقسم بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، في العام الماضي؛ مما تسبب في إغلاق بعض برامج المساعدات.