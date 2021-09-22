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شن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن الجيش الوطني اغتنم أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.
وبين المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 09:34 PM
دمر آليات ومعدات قتالية واستعاد أسلحة متوسطة وخفيفةبينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يقضي على متمردين حوثيين في هجوم خاطف بمأرب
شن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن الجيش الوطني اغتنم أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.
وبين المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.
، بينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يقضي على متمردين حوثيين في هجوم خاطف بمأرب ،
المصدر : الخليج 365
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