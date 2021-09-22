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بينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يقضي على متمردين حوثيين في هجوم خاطف بمأرب

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محمد بن مسعود - الدمام - دمر آليات ومعدات قتالية واستعاد أسلحة متوسطة وخفيفة

شن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني اغتنم أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وبين المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 09:34 PM

دمر آليات ومعدات قتالية واستعاد أسلحة متوسطة وخفيفة

بينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يقضي على متمردين حوثيين في هجوم خاطف بمأرب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

شن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني اغتنم أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر.

وبين المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى صرواح، وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر.

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، بينهم قيادات ميدانية.. الجيش اليمني يقضي على متمردين حوثيين في هجوم خاطف بمأرب ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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