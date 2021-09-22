شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على أعمال القطاع الشمالي للمجاهدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الشمالي للإدارة العامة للمجاهدين خالد بن سلطان بن عون. وتسلم سموه التقرير السنوي للقطاع الشمالي بالإدارة العامة للمجاهدين، الذي استعرض نبذة عن أعمال القطاع خلال العام الماضي.

ونوه بالخدمات التي يقدمها القطاع لمساندة الجهات الأمنية والظهور بعمل تكاملي مميز، مشيدا بالنقلة النوعية في أعمال إدارة المجاهدين.