شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف نظّم المؤسس التعاملات النقدية من خلال سك أول عملة نقدية سعودية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كانت البلاد قبل دخول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل مدينة الرياض سنة 1319 للهجرة، تعيش حالة من الفوضى السياسية، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعاني انهياراً في معظم مقوماتها، فضلا عن اعتماد نظام المقايضة في العمليات التجارية.

وبعد أن تمكن الملك عبد العزيز من توحيد الحجاز مع نجد، أعاد بناء الحياة السياسية فبدأ في تنظيم التعاملات النقدية، نظرا لحاجة السوق إلى كميات كبيرة من النقود.

ففي عام 1343 للهجرة جرى سك نقود نحاسية في أم القرى، من فئة نصف قرش وربع القرش ونقش على وجهها عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، فكانت أول الإصدارات النقدية السعودية السيادية، ثم أعيد سكها مرتين قبل وبعد عام 1344 للهجرة وهي السنة الثانية من حكم الملك عبد العزيز بعد توحيد الحجاز.

وفي عام 1345 للهجرة، ألغى الملك عبد العزيز التعامل الكلي بالنقد القديم المتداول كالنقد العثماني والهاشمي وغيرها، والاعتماد على العملة النقدية السعودية.