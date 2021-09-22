- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها باليوم الوطني 91 والتفاف أبناء المملكة وحبهم لقادتها بعنوان "هامة المجد"، قال في مطلعها: في هذه الذكرى نعيش العز في كل حالة.. إنه يوم وحد فيه الملك عبد العزيز البلاد وحقق معاني الأمن والرخاء.
وقال في القصيدة
هامة المجد
ذكرى لها في هامة المجد منزال
معها نعيش العز في كل حالة
ذكرى وقود اليوم تحقيق الامال
على يد معزي أمين الرسالة
عبدالعزيز اللي على راس ما طال
تنشر له البيضا على كل حالة
وحد بلاده يوم قالوا وهو قال
والظلم فكر فيه وأنهى مجاله
خلا الأمن في كف راحل ونزال
يامن به الطرقي على كل ماله
وعلى السياسة بالعقل طول البال
حتى على ما يشتهي طاب فاله
وثق مبادي منهجه والجهل زال
والعلم هل أبمعطياته هلاله
وأصبح بداره للعرب حصن وظلال
ولأمة الإسلام شرق وشماله
طور مفاهيم الحضارة بالاجيال
وناخذ من الحاضر عليها الدلالة
والعدل واقعهم على كل منوال
خدام بيت الله جلا جلاله
وابوفهد سلمان ورث لنا أنجال
وهلال عراب السياسة كماله
محمد محمد بلا شك وجدال
محبة قلوب العرب كلها له
واليوم عنا اليوم ما سايل سال
أمن ورخا مع طيب شعب وجماله
شاعر آل سعود
السامر
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 09:00 PM
قال: أبوفهد سلمان ورث لنا أنجال.. وهلال عراب السياسة كماله"السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال
نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة تَبَاهى فيها باليوم الوطني 91 والتفاف أبناء المملكة وحبهم لقادتها بعنوان "هامة المجد"، قال في مطلعها: في هذه الذكرى نعيش العز في كل حالة.. إنه يوم وحد فيه الملك عبد العزيز البلاد وحقق معاني الأمن والرخاء.
وقال في القصيدة
هامة المجد
ذكرى لها في هامة المجد منزال
معها نعيش العز في كل حالة
ذكرى وقود اليوم تحقيق الامال
على يد معزي أمين الرسالة
عبدالعزيز اللي على راس ما طال
تنشر له البيضا على كل حالة
وحد بلاده يوم قالوا وهو قال
والظلم فكر فيه وأنهى مجاله
خلا الأمن في كف راحل ونزال
يامن به الطرقي على كل ماله
وعلى السياسة بالعقل طول البال
حتى على ما يشتهي طاب فاله
وثق مبادي منهجه والجهل زال
والعلم هل أبمعطياته هلاله
وأصبح بداره للعرب حصن وظلال
ولأمة الإسلام شرق وشماله
طور مفاهيم الحضارة بالاجيال
وناخذ من الحاضر عليها الدلالة
والعدل واقعهم على كل منوال
خدام بيت الله جلا جلاله
وابوفهد سلمان ورث لنا أنجال
وهلال عراب السياسة كماله
محمد محمد بلا شك وجدال
محبة قلوب العرب كلها له
واليوم عنا اليوم ما سايل سال
أمن ورخا مع طيب شعب وجماله
شاعر آل سعود
السامر
، "السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السامر" ينشد فخراً بيوم الوطن: ذكرى لها في هامة المجد منزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.