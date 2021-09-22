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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتكليف الأخصائي ياسين علي عبدالله الشيخي، مديراً لمستشفى جنوب القنفذة لمدة عام.
فيما ثمن “الشيخي” هذه الثقة وحسن الظن، معرباً عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الصحية، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والقيام بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:47 PM"الشيخي” مديراً لمستشفى جنوب القنفذة
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتكليف الأخصائي ياسين علي عبدالله الشيخي، مديراً لمستشفى جنوب القنفذة لمدة عام.
فيما ثمن “الشيخي” هذه الثقة وحسن الظن، معرباً عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الصحية، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والقيام بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.
، "الشيخي” مديراً لمستشفى جنوب القنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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