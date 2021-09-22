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"الشيخي” مديراً لمستشفى جنوب القنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتكليف الأخصائي ياسين علي عبدالله الشيخي، مديراً لمستشفى جنوب القنفذة لمدة عام.

فيما ثمن “الشيخي” هذه الثقة وحسن الظن، معرباً عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الصحية، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والقيام بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:47 PM

"الشيخي” مديراً لمستشفى جنوب القنفذة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قراراً بتكليف الأخصائي ياسين علي عبدالله الشيخي، مديراً لمستشفى جنوب القنفذة لمدة عام.

فيما ثمن “الشيخي” هذه الثقة وحسن الظن، معرباً عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للقيادة الصحية، داعياً الله أن يكون أهلاً لذلك والقيام بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لمراجعي المستشفى.

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، "الشيخي” مديراً لمستشفى جنوب القنفذة ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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