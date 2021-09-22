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أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" بمشاركة جميع الفئات المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.
وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بأن الفعاليات التي تقام داخل دور ومراكز الإيواء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتضمن العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن، بمشاركة عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وأشار الحربي إلى أن هذه الفعاليات والمناشط تأتي تجسيداً لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية داخل فروع الإيواء لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:46 PM
بعروض مرئية وفقرات مسرحية تسلط الضوء على تاريخ توحيد البلاد"الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم الوطني 91 داخل دور ومراكز الإيواء
أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ابتداءً من اليوم الأربعاء؛ مجموعة من الفعاليات والبرامج احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار" بمشاركة جميع الفئات المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم.
وصرح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بأن الفعاليات التي تقام داخل دور ومراكز الإيواء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتضمن العديد من العروض المرئية والفقرات المسرحية التي تسلط الضوء على تاريخ توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وتبرز دور قيادتها الرشيدة في بناء وترسيخ الهوية الوطنية السعودية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة والجداريات الوطنية الإلكترونية والمسابقات الشعبية والقصائد الوطنية التي توضح مشاعر الفخر والحب للوطن، بمشاركة عدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة. وأشار الحربي إلى أن هذه الفعاليات والمناشط تأتي تجسيداً لمشاعر المحبة والولاء والانتماء التي يكنّها المشمولون بالرعاية داخل فروع الإيواء لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة في ذكرى توحيده.
، "الموارد البشرية" بالرياض تحتفل باليوم الوطني 91 داخل دور ومراكز الإيواء ،
المصدر : الخليج 365
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