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توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه، ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيرًا عن هذه المناسبة العزيزة على القلوب.
وتضمنت التجهيزات العديد من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور وتعبّر عن الفرح بما وصل له وطننا الغالي من إنجاز ومقام بين الدول على جميع الأصعدة؛ إذ تم كل ذلك بفضل من الله ثم بقيادة حكيمة وشعب وفي وطموح.
وشملت التجهيزات عرض جداريات وصور فنية بالواجهة البحرية تحكي مسيرة هذا الوطن، كما تم تزيين الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة.
يشار إلى أن من ضمن برنامج إعادة التدوير بالهيئة الملكية بينبع، وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد تم عمل لوحة جمالية من المواد القابلة لإعادة الاستخدام لتهنئة زوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية بمناسبة اليوم الوطني.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 08:37 PM
شملت عرض جداريات وصور فنية بالواجهة البحرية تحكي مسيرة المملكة"ملكية ينبع" تحتفل باليوم الوطني 91 وشوارعها تتوشح باللون الأخضر
توشّحت شوارع وميادين وشواهد مدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه، ويأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها إدارات الهيئة الملكية بينبع تعبيرًا عن هذه المناسبة العزيزة على القلوب.
وتضمنت التجهيزات العديد من المظاهر التي تعكس البهجة والسرور وتعبّر عن الفرح بما وصل له وطننا الغالي من إنجاز ومقام بين الدول على جميع الأصعدة؛ إذ تم كل ذلك بفضل من الله ثم بقيادة حكيمة وشعب وفي وطموح.
وشملت التجهيزات عرض جداريات وصور فنية بالواجهة البحرية تحكي مسيرة هذا الوطن، كما تم تزيين الشوارع والميادين والشواهد بالإضاءات الخضراء، وحملت اللوحات الإعلانية عبارات متنوعة للتعبير عن المناسبة.
يشار إلى أن من ضمن برنامج إعادة التدوير بالهيئة الملكية بينبع، وفي إطار الاستغلال الأمثل للموارد تم عمل لوحة جمالية من المواد القابلة لإعادة الاستخدام لتهنئة زوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية بمناسبة اليوم الوطني.
، "ملكية ينبع" تحتفل باليوم الوطني 91 وشوارعها تتوشح باللون الأخضر ،
المصدر : الخليج 365
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