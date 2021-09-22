شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مددت وزارة الخارجية صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة ع النحو التالي:

1

شملت التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة.

2

التمديد تم بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

3.

تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم