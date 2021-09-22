، جماهير نادي فيليز موستار البوسني تُقدم على إحراق سيارة الحكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتجاجًا على قراراته والهجوم تم عند الدقيقة 82

اقتحم عدد من المشجعين في البوسنة الملعب على خلفية اعتراضهم على العديد من القرارات التحكيمية.

وفي التفاصيل: أقدم عدد من مشجعي نادي فيليز موستار البوسني على إحراق سيارة حكم مباراة فريقهم أمام حامل اللقب بوراك بانيا لوكا، ضمن إطار منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك احتجاجًا على قراراته بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية، الأربعاء.

وتوقّفت المباراة التي أقيمت في مدينة موستار جنوب البوسنة، الثلاثاء، لدقائق عدّة قبل صافرة النهاية بعدما اقتحم عدد من المشجعين الملعب على خلفية اعتراضهم على العديد من القرارات التحكيمية.

وغادر الحكم صابريا توبالوفيتش ومساعداه إلى مدينة ساراييفو، لكن سيارة أخرى كانت تقل 4 أشخاص اعترضتهم داخل نفق، بحسب ما أبلغ مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.

وتابع المسؤول: "بعد تحطيم السيارة أقدموا على إشعالها".

وأصيب شخص خلال الحادثة ونقل إلى المستشفى، فيما يستمرّ البحث عن المعتدين، في وقت نشرت وسيلة إعلامية محلية صورة للسيارة المحترقة.

وشهدت المباراة اقتحام مشجّعي فيليز موستار أرض الملعب في الدقيقة 82، بعد دقيقة من مضاعفة هداف بوراك "ستويان فرانيش" النتيجة لفريقه، بعدما كان افتتح التسجيل في الدقيقة 37.