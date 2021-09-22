، مدير مستشفى الإمام بالرياض يهنّئ القيادة بالعيد الوطني 91 ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رفع مدير مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، الدكتور عتيق بن محمد القرني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المستشفى، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، لتوحيد المملكة، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.
وقال "القرني" في كلمته بهذه المناسبة الوطنية: "تمتزج في اليوم الوطني مشاعر الفخر والاعتزاز بماض مجيد بمشاعر الأمل والتفاؤل بمستقبل باهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -".
وأضاف: "ما يتحقّق في سنوات قليلة يجعل بلادنا ترتقي يومًا بعد يوم، فتتبوأ مراتب جديدة في مصافّ الدول المتقدمة في جميع مناحي الحياة".
كما قدم شكره وتهنئته لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض الدكتور صالح التميمي، على التقدم الكبير والتميز في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، خلال فترة الجائحة، وقدرة القطاع الصحي على تجاوز التحديات والمحافظة على صحة الإنسان.
واختتم "د. القرني" حديثه قائلًا: "نسأل العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها وأن يحفظ جنودنا البواسل، ويوفقها للإنجازات والنجاحات في جميع المجالات الأمنية والتنموية".
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 06:34 PM
أشاد بتبوّأ المملكة مراتب جديدة في مصافّ الدول المتقدمةمدير مستشفى الإمام بالرياض يهنّئ القيادة بالعيد الوطني 91
رفع مدير مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، الدكتور عتيق بن محمد القرني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المستشفى، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، لتوحيد المملكة، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.
وقال "القرني" في كلمته بهذه المناسبة الوطنية: "تمتزج في اليوم الوطني مشاعر الفخر والاعتزاز بماض مجيد بمشاعر الأمل والتفاؤل بمستقبل باهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -".
وأضاف: "ما يتحقّق في سنوات قليلة يجعل بلادنا ترتقي يومًا بعد يوم، فتتبوأ مراتب جديدة في مصافّ الدول المتقدمة في جميع مناحي الحياة".
كما قدم شكره وتهنئته لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض الدكتور صالح التميمي، على التقدم الكبير والتميز في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، خلال فترة الجائحة، وقدرة القطاع الصحي على تجاوز التحديات والمحافظة على صحة الإنسان.
واختتم "د. القرني" حديثه قائلًا: "نسأل العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها وأن يحفظ جنودنا البواسل، ويوفقها للإنجازات والنجاحات في جميع المجالات الأمنية والتنموية".
، مدير مستشفى الإمام بالرياض يهنّئ القيادة بالعيد الوطني 91 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى الإمام بالرياض يهنّئ القيادة بالعيد الوطني 91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.