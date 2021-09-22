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"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91

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محمد بن مسعود - الدمام - داعيًا الله أن يصرف عن المملكة وباء

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير ، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 05:34 PM

داعيًا الله أن يصرف عن المملكة وباء كورونا

"الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه -.

وسأل "الجرباء" الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يصرف عنها وباء كورونا.

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، "الجرباء" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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