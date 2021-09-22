الشؤون الإسلامية: إعادة فتح مسجدين في الرياض وعسير بعد تعقيمهما من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فتح مسجدين في الرياض وعسير، وذلك يعد إخلائهما وتعقيمهما من فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية على موقع «تويتر»: «قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في كل من الرياض وعسير بعد ثبوت حالتين إصابة كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «يصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 225 يوماً 2029 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

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