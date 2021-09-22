وزارة التعليم تحتفي باليوم الوطني للمملكة بمقطع فيديو مميز

الرياض - محمد عبدالله - احتفت وزارة التعليم العام، باليوم الوطني الـ91 للمملكة؛ حيث نشرت مقطع فيديو يوثِّق رحلة السعودية في الانطلاق نحو العالمية.

وذكرت وزارة التعليم في مقطع الفيديو، أنَّ «المملكة على جميع الأصعدة لم تتوقَّف، ماضية نحو التميز، منطلقة صوب العالمية، ترتقي صعدًا للإبداع والتفرد».

وأوضحت أنَّ وزارة التعليم بذلت من أبهر العالم بأثره وأدهشه؛ حيث أشارت إلى أنَّ «منصة مدرستي لم تكن وحدها حديث العالم، بل كانت منصَّة روضتي وقنوات عين وغيرها من قنوات التعلم عن بعد، ككواكب نيرات في سماء المجد».

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