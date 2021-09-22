بعد مخامير شقراء.. سفير اليابان يأكل الحلوى والمندي الحساوي: «مرة حلوة»

الرياض - محمد عبدالله - شارك سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، جانبا من زيارته لمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.

ونشر السفير الياباني، صورتين كشف خلالهما تجربته لوجبة مندي وحلويات حساوية، وعلق عليها قائلاً: «جاءت لي الفرصة الحمد لله أن أجرب المندي الحساوي وكذلك الحلويات الحساوية، وعرفت أسماء بعضا منها مثل (الساقو، الملتوت، المراصيع).. وكانت جميع هذه الأكلات مرة حلوة وانبسطت بها كثير»

وكان سفير اليابان بالمملكة، أجرى زيارة إلى محافظة شقراء، تناول خلالها المخامير -إحدى الأكلات التراثية السعودية- على مائدة الغداء.

وغرد سفير اليابان، عبر حسابه على «تويتر»، مطالبا متابعيه تعليمه طريقة طهو المخامير، وذلك بعد تقديمها له كهدية أثناء الزيارة.

ونشر السفير الياباني، صورتين للوجبة التراثية، وعلق عليهما قائلا: «خلال زيارتي إلى محافظة شقراء تناولت المخامير في وجبة الغداء، وقُدمت لي هدية عبارة عن مخامير غير مطهية.. هل بالإمكان أن تعلموني طريقة طهوها مشكورين مقدمًا».

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